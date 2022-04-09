الاتحاد الأوروبي يعلن إعادة بعثته الدبلوماسية إلى أوكرانيا

وأعلن المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، خلال زيارة إلى كييف أمس الجمعة، أن بعثة التكتل الدبلوماسية تستأنف العمل من كييف، وفقا لبيان صدر عن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية.وقال بوريل: "بهذه الزيارة يعود الاتحاد الأوروبي إلى كييف، وأقصد بذلك حرفيا أن رئيس بعثتنا عاد إلى هنا وبفضل ذلك سوف نستطيع العمل مع السلطات الأوكرانية بتنسيق أوثق وأكثر مباشرة".وسبق أن أجلى الاتحاد الأوروبي بعثته الدبلوماسية من كييف إلى مدينة جيشوف البولندية، بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية في 24 شباط.وأوضحت دائرة الشؤون الخارجية أن جزءا من طاقم البعثة سيواصل عمله من بولندا.ووصل بوريل إلى كييف أمس برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ بدء العملية الروسية، وذلك بعد أن أعلنت روسيا خفض وتيرة أنشطتها العسكرية في محوري كييف وتشيرنيغوف.