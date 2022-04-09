خلال 24 ساعة.. روسيا تحصي عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا

وقالت الوزارة في بيان، إنه "خلال اليوم، دمرت المقاتلات الروسية 65 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها، أربعة مراكز قيادة ومراكز اتصالات، وثلاثة مستودعات لوجستية ، بالإضافة إلى 41 مركزا يحوي معدات عسكرية أوكرانية، كما استقطت الانظمة الدفاعية ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية في الجو: اثنان - في مناطق ماريوبول وكاليننسكو ، واحد آخر من طراز "Bayraktar TB-2" - في منطقة خاركيف".وأضافت، "إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، أسقطنا 127 طائرة، و 98 مروحية، و 428 مسيرة، و2037 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى ، و229 قاذفة صواريخ متعددة ، و886 مدافع هاون".