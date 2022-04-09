واشنطن توجه اتهاماً لبوتين: قد يتدخل في الانتخابات

وصرح مسؤولو المخابرات بحسب وكالة "أسوشيتد برس" بأنهم لم يعثروا بعد على أي دليل على أن بوتين قد سمح باتخاذ إجراءات مثل تلك التي اتخذتها روسيا في الانتخابات الأخيرة لدعم الرئيس السابق دونالد ترامبوقالت مصادر مطلعة إنه لا يزال من غير الواضح أي المرشحين قد تحاول روسيا دعمه فيما بعد.ولا يزال كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية يعملون على خطط لإنشاء مركز جديد لـ"التأثير الخبيث الأجنبي" الذي أذن به الكونغرس، والذي سيركز على حملات التأثير الأجنبي من قبل روسيا والصين وخصوم آخرين.وهاجم ترامب مسؤولي المخابرات الأمريكية مرارا وادعى أن التحقيقات في التأثير الروسي على حملاته الانتخابية هي انتقام سياسي.