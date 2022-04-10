دبابة روسية تتحول إلى كرة لهب (فيديو)

نشرت القوات الأوكرانية شريط فيديو يظهر ما قالت إنها لحظات انفجار دبابة روسية، بعدما أصابها صاروخ مضاد للدروع.

ويظهر الفيديو أعمدة الدخان تتصاعد من دبابة روسية من طراز "تي- 72بي" في تشيرنيهيف، شمالي أوكرانيا، ثم حدث انفجار ضخم فيها.



ويعتقد أن الانفجار الكبير، الذي وقع في الدبابة، ناتج عن الذخيرة الموجودة بداخلها، مما تسبب في إحداث كرة لهب ضخمة.