الطاقة الذرية تكشف تفاصيل جديدة عن "محطة تشرنوبيل"

وأضاف غروسي: "هذا الأمر خطوة إيجابية ضرورية .. التناوب كان مهما أيضا للتشغيل الآمن والموثوق لمحطة الطاقة النووية في تشرنوبيل، التي كانت تحت سيطرة الجيش الروسي لمدة خمسة أسابيع حتى مغادرتها في 31 مارس".وقالت الوكالة إن "مركز المعلومات والاتصالات بالمحطة تعرض للنهب ودمرت أجزاء من خطوط الاتصال الخاصة به وتعطل الإرسال الآلي لبيانات مراقبة الإشعاع".وذكرت الوكالة أمس السبت أنها تستعد لإرسال مساعدات إلى أوكرانيا لضمان السلامة النووية المادية لمحطات الطاقة النووية الأوكرانية.كما سترسل الوكالة مهمة إلى محطة تشرنوبيل للطاقة النووية في أقرب وقت ممكن لرصد الإشعاع وتسليم المعدات التقنية واستعادة أنظمة المراقبة في المحطة التي كان الجيش الروسي يسيطر عليها في السابق.وزار غروسي أوكرانيا في الفترة من 29 إلى 31 مارس لبدء مهمة الوكالة لضمان أمن المنشآت النووية الأوكرانية فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية. لم يتم تسجيل خطر انتشار الإشعاع في أوكرانيا حاليا.