وقال: "دمرت الصواريخ عالية الدقة المطلقة من الجو في منطقة دونيتسك معسكر قاعدة تابعة للنازيين الأوكرانيين وألحقت به أضرارا كبيرة".وأضاف: "المعسكر يقع بالقرب من بلدة نوفوغرودوفكا، في منطقة دونيتسك".وأعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق، أن القوات الخاصة الروسية قضت على أحد قادة فيلق "القطاع الأيمن"، تاراس بابانيتش، المتهم بقتل مئات المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.