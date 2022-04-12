ملابس زيلنسكي حديث مواقع التواصل... ما سرّها؟

منذ بداية الحرب الروسية – الأوكرانية، لفتت ملابس الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي الأنظار.
زفي بادرة تضامن مع الجنود الأوكران، تخلّى الرئيس الشاب كلّيًّا عن الزي الرسمي أو البدلة وعن حذائه الأنيق حتّى خلال لقائه أهمّ حكّام وزعماء العالم وآخرهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
فظهر الأخير وهو يجول في العاصمة الأوكرانية كييف في بدلة رسمية وربطة عنق فيما ظهر زيلنسكي إلى جانبه بإطلالة بسيطة رياضيّة عبارة عن بنطال و"T-shirt" باللون الزيتيّ.
ولفتت هذه الإطلالة المعتمدة منذ بداية الحرب أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب أحدهم: "ارتدِ مثل زعيم العالم الحر... مجموعة زيلينسكي".
وكانت زوجة زيلنسكي، أولينا زيلينسكا، كشفت في حديث إلى إحدى الصحف أن صباح اليوم الـ25 من شباط المنصرم كانت آخر مرّة ترى فيها زوجها يرتدي قميصًا أبيض وسترة لأنه اعتاد بعدها على ارتداء الزي العسكري.
وأشارت إلى استيقظت فجر ذلك اليوم على أصوات قوية ولم يكن زوجها إلى جانبها، فنهضت لتجده جالسًا في مكتبه.
وكلّ ما قاله لها حينها هو جملة واحدة: وتابعت: “إنها الحرب لقد بدأت!".
وختامًا لا بدّ من الإشارة إلى أن زيلنسكي ليس الرئيس أو الزعيم الوحيد الذي يتّبع هذه السياسة لاستمالة الرأي العامّ المحلي والعالميّ. فالكثير من الأمثال حاضرة عبر التاريخ، لتؤكد أهمية الخطاب والمظهر في "البروباغندا الحربية".