ملابس زيلنسكي حديث مواقع التواصل... ما سرّها؟

ويرى المحلّلون السياسيون أن اعتماد "الممثل الكوميدي السابق" هذه الإطلالة ليس عبثيًّا. إذ إن هذا النوع من الملابس أداة من أدوات التأثير في الرأي العامّ خصوصًا في فترات الحرب مثلها مثل الموسيقى والأدب…



فاتهمه سمسار البورصة الأميركية وكبير الاقتصاديين، بيتر شيف، بـ "عدم احترام" الولايات المتحدة من خلال عدم ارتداء بدلة رسمية خلال خطابه.

I understand times are hard, but doesn't the President of the #Ukraine own a suit? I don't have much respect for current members of the U.S. Congress either, but I still wouldn't address them wearing a t-shirt. I wouldn't want to disrespect the institution or the Unites States. — Peter Schiff (@PeterSchiff) March 16, 2022 واستغلّ زيلنسكي هذه الأداة خلال أمام الكونغرس الأميركي، الأمر الذي عرضه لانتقادات لاذعة.فاتهمه سمسار البورصة الأميركية وكبير الاقتصاديين، بيتر شيف، بـ "عدم احترام" الولايات المتحدة من خلال عدم ارتداء بدلة رسمية خلال خطابه.

وكانت زوجة زيلنسكي، أولينا زيلينسكا، كشفت في حديث إلى إحدى الصحف أن صباح اليوم الـ25 من شباط المنصرم كانت آخر مرّة ترى فيها زوجها يرتدي قميصًا أبيض وسترة لأنه اعتاد بعدها على ارتداء الزي العسكري.وأشارت إلى استيقظت فجر ذلك اليوم على أصوات قوية ولم يكن زوجها إلى جانبها، فنهضت لتجده جالسًا في مكتبه.وكلّ ما قاله لها حينها هو جملة واحدة: وتابعت: “إنها الحرب لقد بدأت!".وختامًا لا بدّ من الإشارة إلى أن زيلنسكي ليس الرئيس أو الزعيم الوحيد الذي يتّبع هذه السياسة لاستمالة الرأي العامّ المحلي والعالميّ. فالكثير من الأمثال حاضرة عبر التاريخ، لتؤكد أهمية الخطاب والمظهر في "البروباغندا الحربية".