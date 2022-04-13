زيلينسكي يسخر من تصريح لبوتين بشان الحرب ضد بلاده

وكان الرئيس الروسي، قد قال أمس الثلاثاء، إن روسيا ستحقق كل أهدافها "النبيلة" وستواصل "في تناغم وهدوء" ما تسميها "عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا".وفي مؤتمر صحفي داخل حظيرة طائرات في قاعدة فضائية في أقصى شرق روسيا، تبعد 6 مناطق زمنية عن موسكو، تحدث بوتين، عن عدة نقاط مفادها أن موسكو "لم يكن لديها خيار" سوى التدخل لحماية الانفصاليين وهزيمة النازيين الجدد و"مساعدة الناس".وقالت موسكو في أحدث إفاداتها في 25 مارس/ آذار إن "1351 جنديا قتلوا منذ بدء الحملة العسكرية"، وتقول أوكرانيا إن العدد الحقيقي "يقارب 20 ألفا".وقال الرئيس الأوكراني في كلمة مصورة: "قيل في روسيا مرة أخرى إن ما تسمى عمليتهم الخاصة، يبدو أنها تسير وفقا للخطة، لكن لأكون صريحا.. لا أحد في العالم يستوعب كيف يمكن لمثل هذه الخطة أن توضع من الأساس".وأضاف: "كيف يمكن أن توضع خطة تنطوي على مقتل عشرات الآلاف من جنودهم في ما يزيد قليلا عن شهر من الحرب؟ من عساه أن يوافق على مثل هذه الخطة؟".وسأل الرئيس زيلينسكي: "كم عدد القتلى من الجنود الروس سيكون مقبولا لدى بوتين"، وأعطى نطاقا يتراوح بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف.وقال إن موسكو فقدت في 48 يوما منذ بدء الحرب عددا من الرجال يفوق ما فقدته على مدى عشر سنوات من الحرب في أفغانستان بين 1979 و1989.وقال زيلينسكي، إنه في الوقت الذي يسخر فيه البعض من الروس وإخفاقاتهم الميدانية وتقنيتهم المتواضعة، فإنهم ليسوا متعثرين على طول الخط.وتابع: "يجب أن نفهم أنه ليست كل الدبابات الروسية عالقة في الساحات.. وليس كل جنود العدو يفرون ببساطة من ساحة المعركة.. وليسوا جميعهم من المجندين الذين لا يعرفون كيف يمسكون بالأسلحة بشكل صحيح.. هذا لا يعني أن علينا الخوف منهم.. إنه يعني أنه يجب ألا نقلل من شأن إنجازات مقاتلينا وجيشنا".