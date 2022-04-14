اكتشاف طائرات مسيرة مجهزة لرش مواد "سامة" جنوب أوكرانيا

وأعرب قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف، أثناء إحاطة قدمها اليوم الخميس، "عن قلق موسكو إزاء عثور الوحدات الاستخباراتية لقواتها المسلحة في التاسع من مارس، في أراضي مقاطعة خيرسون، على ثلاث طائرات مسيرة مزودة بحاويات يصل حجمها 30 لترا وأجهزة رش.وتابع كيريلوف: "وفقا للمعطيات المتوفرة، كانت أوكرانيا قد اقتنت في يناير 2022 عبر منظمات وسيطة أكثر من 50 جهازا من هذا النوع يمكن استخدامها لرش مواد بيولوجية ومواد كيميائية سامة".