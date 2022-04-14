سوليفان: النزاع الأوكراني الروسي قد يمتد لأشهر وأكثر

ونقلت وكالة "رويترز" عن سوليفان قوله خلال محاضرة، أن "النزاع الأوكراني الروسي والعمليات القتالية قد تمتد لأشهر وأكثر".كما أكد أن "بلاده لا تنوي تغيير السلطة في روسيا"، معتبرا أنها "مسؤولية الشعب الروسي وحده".وتعليقاً على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن السابقة، حول ضرورة رحيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحكم، بسبب ما وصفها بالجرائم التي ارتكبت على الأراضي الأوكرانية، اعتبر سوليفان أنها تصريحات شخصية"، مؤكدا أن "بلاده ليس لديها أي سياسة لتغيير النظام الروسي".إلى ذلك، أوضح أن "الإدارة الأميركية لا تزال تنسق مع الروس بمسائل عدة بينها النووية والمحطة الفضائية".