الدفاع الروسية: سنرد في كييف على الهجمات في اراضينا

وقالت الوزارة في بيان: "سيتم زيادة عدد وحجم الضربات الصاروخية على أهداف في كييف ردا على ارتكاب قوات كييف عمليات تخريب على الأراضي الروسية".إلى ذلك، أظهرت مقاطع فيديو لحظة تصدي أنظمة الدفاع الجوية الروسية فوق بيلغورود لصواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه الأراضي الروسية".كذلك، أسقطت منظومة الدفاع الروسية S-400 مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 هاجمت نقاطا في منطقة بريانسك، في منطقة تشرنيغوف.