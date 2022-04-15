زيلينسكي يناشد بايدن لادراج روسيا على لائحة الدول الراعية للارهاب

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن "بايدن لم يعد باتخاذ إجراءات محددة بهذا الشأن خلال المكالمة الهاتفية مع الرئيس الاوكراني".ونقلت الصحيفة عن مذكرة للخارجية الأميركية أن "هذا الوصف يمكن أن يطلق على أي دولة "تقدم باستمرار دعما لأنشطة الإرهاب الدولي".يشار إلى أن القائمة حاليا تضم أربع دول هي كوريا الشمالية وكوبا وإيران وسوريا.في موازاة ذلك، جدد رئيس أوكرانيا قلقه بشأن "احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية تكتيكية ضد بلاده، وقال إن على العالم أن "يقلق إذا استخدمت روسيا أسلحة نووية أو كيماوية في أوكرانيا".