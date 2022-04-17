المفوضية الأوروبية تدعو إلى تسليح أوكرانيا وروسيا ترد

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين دول الاتحاد الأوروبي إلى إمداد أوكرانيا بالأسلحة على وجه السرعة.

وقالت فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة بيلد أم زونتاغ الألمانية: "يجب على جميع الدول الأعضاء القادرة في الاتحاد الأوروبي تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا بسرعة، لأنه عندها فقط يمكنها أن تصمد أمام صراعها الدفاعي الصعب".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه لا فرق "بين الأسلحة الثقيلة والخفيفة" التي يمكن وضعها على أراضي أوكرانيا.

ويوم الاثنين، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، عقب اجتماع في لوكسمبورغ لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على مواصلة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وسط مخاوف من تصاعد الأعمال العدائية في شرق البلاد.

من جهته حذر، نيكولاي كوبرينتس، مدير قسم التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية، من أن الأسلحة التي يزودها الاتحاد الأوروبي إلى كييف، بعد مرور بعض الوقت، ستنتشر دون حسيب ولا رقيب في جميع أنحاء أوروبا ويمكن أن تقع في أيدي الإرهابيين.