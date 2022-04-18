البنتاغون يعلن وصول شحنات من الأسلحة الى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، الاثنين، عن وصول شحنات جديدة من الأسلحة الأميركية لأوكرانيا.

وقال مسؤول بارز في الدفاع الأمريكية إن "الشحنات الأولى من الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وصلت إلى حدود البلاد لتسليمها إلى الجيش الأوكراني".



وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته "وصلت أربع رحلات جوية إلى المنطقة من الولايات المتحدة أمس محملة بمعدات مختلفة"، مشيرا إلى أن "العقوبات كان لها تأثير على قدرة بوتين في إعادة الإمداد والتجهيز، خصوصا لجهة مكونات بعض هذه الأنظمة وصواريخها الموجّهة بدقّة".

وبدأت روسيا في (24 شباط 2022) عملية عسكرية في أوكرانيا براً وجواً وبحراً بعد خطاب تلفزيوني طالب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته.