كييف: المفاوضات مع روسيا باتت اشد تعقيدا

ونقلت وكالة "رويترز" عن عضو وفد التفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك قوله، إنه "من غير الممكن تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع روسيا".واضاف أن "الأحداث في ماريوبول الساحلية المحاصرة منذ أسابيع، التي باتت في قبضة القوات الروسية بشكل شبه كامل، "زادت المفاوضات تعقيدا".واعتبر المستشار أن "موسكو تراهن على المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في الشرق الأوكراني، من أجل تقوية موقفها التفاوضي".أتت تلك التصريحات فيما تتواصل العملية الروسية في الشرق الأوكراني، حيث سيطر الروس على مدينة جديدة بوقت سابق اليوم الثلاثاء، وفي ماريوبول المطلة على بحر آزوف على السواء.