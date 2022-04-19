اليونان تصادر ناقلة نفط روسية

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الناطقة باسم خفر السواحل في البلاد،: "تمت مصادرة الناقلة في 15 نيسان، بموجب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وعلى متنها 19 روسيا".وأضافت أن "مصادرتها لم تؤثر على حمولتها، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن موعد نقل الشحنة إلى ناقلة أخرى".وكانت السفينة البالغ وزنها أكثر من 115 ألف طن متوجهة إلى ميناء مرمرة التركي، وفق موقع "مارين ترافيك"، ورست حاليا في مرسى كاريستوس، جنوب جزيرة إيفيا".وذكرت وسائل إعلام يونانية، في وقت سابق، أن "الناقلة واجهت مشاكل في محركها ورافقتها قاطرة باتّجاه بيلوبونيز، لكنها أجبرت على الرسو في كاريستوس بسبب سوء الأحوال الجوية".