زيلينسكي: انضمام أوكرانيا للاتحاد الاوربي أولوية

وقال زيلنيسكي في مؤتمر صحافي مشترك في كييف، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، على ضرورة استمرار العقوبات على روسيا لمنع تمويل الحرب".وجدد المطالبة أيضاً "بحظر واردات الطاقة من روسيا، بالإضافة لاستمرار دعم بلاده للحصول على الأسلحة للدفاع عن نفسها".بدوره، أوضح رئيس المجلس الأوروبي أن ما شاهده من دمار "فظيع"، لافتاً إلى "ضرورة محاسبة من قام به".وكان رئيس المجلس الأوروبي التقى بالرئيس الأوكراني في كييف، اليوم، وقال مكتب زيلينسكي في بيان إنهما ناقشا العقوبات المفروضة على روسيا والدعم الدفاعي والمالي لأوكرانيا والإجابات التي قدمتها أوكرانيا للاستبيان بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي".