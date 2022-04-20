إحصائية جديدة تخص الفارين من أوكرانيا

وقدرت المفوضية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد اللاجئين بلغ 5.01 ملايين لاجئ، أكثر من نصفهم، أي نحو 2.8 مليونا، فر إلى بولندا منذ بداية الأزمة الأوكرانية.ورغم أن الكثيرين مكثوا هناك، إلا أن عددا غير معروف سافر إلى وجهات أخرى، مثل ألمانيا والولايات المتحدة.الجدير بالذكر أنه لا توجد إجراءات تفتيش صارمة على الحدود داخل الاتحاد الأوروبي.وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الثلاثين من مارس الماضي إن 4 ملايين شخص فروا من أوكرانيا.وأشارت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى أنّ أكثر من 218 ألف شخص غير أوكراني، معظمهم طلاب وعمال مهاجرون، غادروا أوكرانيا أيضاً إلى البلدان المجاورة.