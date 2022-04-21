روسيا تعلن سيطرة قواتها على مدينة ماريوبول الأوكرانية

ونقلت وسائل إعلام روسية، أن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير مدينة ماريوبول عاصمة كتيبة آزوف الأوكرانية المتطرفة".وأشارت إلى أن "نحو ألفي مسلح حوصر بمنطقة مصنع أزوفستال في مدينة ماريوبول"، مؤكدةً أن "بوتين وجه قوات الجيش بعدم اقتحام منطقة مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول، مشددا على ضرورة إحكام الطوق عليها كي لا تقدر حتى الذبابة على المرور".