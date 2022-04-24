الامم المتحدة تدعو إلى "وقف فوري" للقتال في ماريوبول

ونقلت وكالة فرانس برس عن عوض قوله في بيان إن "حياة عشرات آلاف الأشخاص بمن فيهم نساء وأطفال وأشخاص أكبر سنا، على المحك في ماريوبول".وشدد على "ضرورة وقف القتال الآن لإنقاذ حياة الناس"، معتبراً أنه "كلما طال الانتظار أكثر، ستكون حياة مزيد من الأشخاص عرضة للخطر".إلى ذلك، قال "يجب السماح بإجلائهم الآن اليوم، فغداً سيكون فات الأوان"، وفق تعبيره.يذكر أن القوات الروسية تحاصر ماريوبول وتقصفها منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية، التي انطلقت في 24 شباط الماضي، ما ألحق الدمار بالمدينة التي كان يقطنها أكثر من 400 ألف شخص.