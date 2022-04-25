كييف: لا ممرات آمنة في ماريوبول

وقال أليكسي ريزنيكوف في تصريحات صحفية: "لم يتم الاتفاق على ممرات آمنة في ماريوبول اليوم".وتاتي هذه التصريحات بعدما أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف، استعداد الجيش لفتح ممر إنساني أمام المدنيين لمغادرة أراضي مصنع آزوفستال، وقال إن "الجيش الروسي على استعداد لفتح ممر إنساني مرة أخرى أمام المدنيين، في حال وجودهم".يشار إلى أن الروس حاولوا منذ الأيام الأولى لانطلاق العملية العسكرية على أراضي الجارة الغربية، في 24 شباط الماضي، السيطرة على مدينة ماريوبول الاستراتيجية، إلا أنهم تمكنوا من دخولها والانتشار فيها بشكل شبه كامل الأسبوع الماضي، فيما شكل آزوفستال الاستثناء الوحيد.وشكلت تلك المدينة المطلة على بحر آزوف، والتي كان يقطنها أكثر من 400 ألف شخص، هدفاً مهماً للقوات الروسية، لاسيما أن السيطرة عليها ستمكنهم من الربط بين الشرق الأوكراني بشبه جزيرة القرم جنوب البلاد، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.