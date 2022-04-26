مستوى إشعاع "غير طبيعي" في تشيرنوبل

وأضاف غروسي في تصريحات خلال زيارته الموقع إن "مستوى الإشعاع، برأيي، غير طبيعي. كانت هناك فترات ارتفعت خلالها المستويات بسبب تحريك معدات ثقيلة كانت القوات الروسية تحضرها إلى هنا وعندما غادرت. إننا نتابع الأمر يوما بيوم".ويزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المحطة "لتكثيف الجهود بهدف منع خطر حصول حادث نووي"، بحسب ما أفادت الوكالة الجمعة الماضية.