حديث مفاجئ لبوتين بشأن أوكرانيا

وقال بوتين خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في موسكو، اليوم الثلاثاء، إنه "على الرغم من استمرار العملية العسكرية، نحن نأمل مع ذلك في أننا سنتمكن من تحقيق اتفاق على الاتجاه الدبلوماسي".وأشار بوتين إلى أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول حققت "اختراقا جديا".يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة منذ 24 فبراير الماضي. وفي أواخر مارس استضافت مدينة إسطنبول التركية جولة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول التسوية.