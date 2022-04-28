بايدن: دعم أوكرانيا مكلف ولا يمكننا أن نقف على الحياد

وقال بايدن في كلمة إن "هذا الأمر مكلف لكن واشنطن لا يمكنها أن تقف على الحياد في مواجهة ما ترتكبه روسيا من "فظائع وعدوان".واضاف: "نحن لا نهاجم روسيا، نحن نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة زودت كييف بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية أرسلت إلى هذا البلد".وأكد الرئيس بايدن أن "بلاده لن تسمح لروسيا بأن تمارس "ابتزاز الغاز" للضغط على الحلفاء الأوروبيين والالتفاف على العقوبات التي فرضت عليها إثر غزوها أوكرانيا".واوضح بايدن: "لن نسمح لروسيا بممارسة الترهيب أو الابتزاز هربا من هذه العقوبات، لن نسمح لهم باستخدام نفطهم وغازهم لتجنب التداعيات الناجمة عن عدوانهم".