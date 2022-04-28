البنتاغون يكشف: مرتزقة من بلدين عربيين يقاتلون بأوكرانيا

وقال المسؤول خلال لقاء مع صحفيين، الخميس، إن الدعم الأميركي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا هو الأكبر منذ "مشروع مارشال"، عقب الحرب العالمية الثانية.وكان المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، يشير إلى برنامج استثمارات أميركي ضخم، ساعد الاقتصاد الألماني المنهار على التعافي بعد خسارة النازية في الحرب العالمية الثانية.وأضاف المسؤول، أن واشنطن تسعى لإقامة قاعدة تدريب واسعة ودائمة في شرق أوروبا، لكن "لن نكشف عن مكانها".وأوضح أن "القوات الأميركية تشارك مع دول أخرى في تدريب وحدات أوكرانية خارج أوكرانيا".