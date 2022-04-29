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روسيا تعلن تدمير منشآت للصواريخ والصناعات الفضائية في كييف

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السومرية نيوز - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تمكن طيرانها الحربي من تدمير ورشات تابعة لمصنع صاروخي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وصرح المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، أثناء موجز صحفي عقده صباح اليوم الجمعة بشأن مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا: "دمرت القوات الجوفضائية الروسية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى ورشات إنتاج تابعة لشركة "أرتيوم" المعنية بصناعة الصواريخ والصناعة الفضائية في مدينة كييف".

كما أكد كوناشينكوف أن الجيش الروسي بصواريخ "كاليبر" عالية الدقة بعيدة المدى مطلقة من البحر دمر ثلاث محطات كهربائية في محيط محطات سكك الحديد فاستوف جنوب غربي كييف وكراسنوسيولكا في مقاطعة أوديسا جنوب البلاد وبولوني في مقاطعة خملنيتسكي غرب البلاد.

وذكر المتحدث أن القوات الجوفضائية الروسية استهدفت أيضا بصواريخ عالية الدقة عشرة مواقع عسكرية أوكرانية، منها تسع مناطق لحشد العسكريين والآليات القتالية ومستودع ذخيرة في محيط قرية إيليتشوفكا.

وأشار كوناشينكوف إلى أن سلاح الجو الروسي شن خلال الليل الماضي غارات على 112 منشأة عسكرية أوكرانية، منها مركزا قيادة و11 نقطة حصينة و95 موقعا لحشد العسكريين والآليات الحربية وأربعة مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية.

وقال إن القوات الصاروخية الروسية استهدفت خلال الليل الماضي 13 موقعا عسكريا أوكرانيا، ودمرت خصوصا "منصة إطلاق لمنظومة "توتشكا أو" الصاروخية استخدمت أمس لقصف أحياء سكنية لمدينة خيرسون مع أفراد طاقمها في محيط قرية غوروخوفسكوفيه بمقاطعة نيقولايف (ميكولايف)" جنوب البلاد.

كما لفت كوناشينكوف إلى أن هذه الضربات الصاروخية استهدفت ست مناطق لحشد العسكريين والآليات ودمرت ثلاث بطاريات مدفعية وبطارية لراجمات الصواريخ تابعة للجيش الأوكراني.

وذكر المتحدث أن المدفعية الروسية خلال الليل الماضي نفذت 975 مهمة استهداف وقصفت 21 مركز قيادة و69 نقطة حصينة و763 منطقة لحشد العسكريين والآليات و107 مواقع للمدفعية.

وتابع: "نتيجة للضربات، تم القضاء على أكثر من 280 قوميا وتدمير 38 مدرعة ومركبة".

وأكد المتحدث أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 13 طائرة مسيرة أوكرانية، منها طائرة من طراز "بيرقدار تي بي 2" تم تدميرها عند الحدود بين أوكرانيا وروسيا في منطقة نوفوفوديانويه، مشيرا إلى إسقاط مقذوفة أطلقت من راجمة صواريخ "سميرتش" قرب قرية كامينكا في مقاطعة خاركوف.

ودمرت القوات الروسية إجمالا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفقا لتقييمات وزارة الدفاع، 142 طائرة و111 مروحية و634 طائرة مسيرة و278 منظومة صاروخية للدفاع الجوي و2638 دبابة وآلية و304 راجمات صواريخ و1175 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 2467 مركبة عسكرية خاصة.

دوليات

روسيا - أوكرانيا

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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