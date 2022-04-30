زيلينسكي: سنكون بحاجة إلى مقاتلين في أسرع وقت ممكن

وذكر زيلينسكي في مقابلة مع وسائل إعلام بولندية: "أعلم على وجه اليقين أننا بحاجة إلى ضمانات أمنية، وأعرف بالضبط ما نحتاجه، ونريد أن نطلب ما نحتاجه بالضبط.. وأهم شيء هو الناس (المقاتلون) وفي الموعد".وأضاف الرئيس الأوكراني: "مهما بدا الأمر وقحا، أعتقد أنه بالنسبة لنا، يجب أن تكون الضمانات الأمنية في صيغة: الناس (المقاتلون) - الموعد".وشدد على أن مثل هذه الآلية (الضمانات الأمنية) "يجب أن تكون متواجدة في أجزاء معينة من أوروبا" وقارن هذه الاتفاقيات مع هاتف الطوارئ 911، والذي سيوفر مساعدة فورية.وتابع "نحتاج إلى ضمانات أمنية على وجه التحديد" أشخاص - الموعد".في الوقت نفسه، قال زيلينسكي إن هذا ليس نظيرا لحلف الناتو، مضيفا أن هذه الآلية هي إجراء موازي لا يمكن مقارنته بالحلف.