روسيا: رفع العقوبات جزء من محادثات السلام مع أوكرانيا

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريحات نُشرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.وقال لافروف إن "رفع العقوبات المفروضة على روسيا جزء من مفاوضات السلام بين موسكو وأوكرانيا"، مشيرًا إلى أنها "صعبة لكنها مستمرة يوميًا".وحذرت كييف، أمس الجمعة، من أن المحادثات بشأن إنهاء الغزو الروسي الذي دخل شهره الثالث الآن معرضة لخطر الانهيار.وأضاف لافروف في تصريحات لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أن "الوفدين الروسي والأوكراني يناقشان بالفعل حاليًا مسودة معاهدة محتملة على أساس يومي عبر مؤتمرات الفيديو".وأردف الوزير أن "أجندة المحادثات تشمل، من بين أمور أخرى، قضايا التخلص من النازيين، والاعتراف بالحقائق الجيوسياسية الجديدة، ورفع العقوبات ووضع اللغة الروسية"، مؤكدًا: "نؤيد استمرار المفاوضات رغم أنها صعبة".وأصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منذ بدء الغزو، في 24 شباط /فبراير، على ضرورة تشديد العقوبات الغربية على روسيا، وعلى أنها لا يمكن أن تكون جزءًا من المفاوضات.ولم تعقد أوكرانيا وروسيا محادثات سلام وجهًا لوجه، منذ 29 آذار/مارس، وتوترت الأجواء بسبب مزاعم أوكرانية بأن القوات الروسية ارتكبت فظائع أثناء انسحابها من المناطق القريبة من كييف، ونفت موسكو هذه المزاعم.إلى ذلك، دعا لافروف حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والولايات المتحدة إلى "الكف عن مد كييف يالأسلحة إذا كانا مهتمين فعلًا بحل الأزمة الأوكرانية، وأن عليهما قبل كل شيء أن يستيقظا ويتوقفا عن تسليم نظام كييف أسلحة وذخيرة".وأوضحت وزير الخارجية الروسي أن "تدفقًا متواصلًا لجميع أنواع الأسلحة دخل إلى أوكرانيا عبر بولندا ودول الناتو الأخرى".ولفت إلى "الهجوم الروسي في أوكرانيا يسير طبقًا للخطط بدقة"، مشددًا على أن "روسيا ستحقق كل أهداف العملية العسكرية الخاصة رغم العرقلة من جانب خصومنا".ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات الروسية، اليوم السبت، ضغوطها على المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا، خاصة حول خاركيف (شمال شرق) حيث تحاول تعزيز سيطرتها بأي ثمن على الرغم من انتكاسات ميدانية تحدثت عنها كييف.واعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الوضع في هذه المنطقة الشمالية الشرقية، حيث أعادت القوات الروسية تركيز هجومها ”صعب“. لكنه أضاف أن ”جيشنا يحقق نجاحات تكتيكية“.