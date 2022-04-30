روسيا تكشف تطورات جديدة تخص أوكرانيا

وقال كوناشينكوف: "دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو خلال اليوم الأخير 17 موقعا عسكريا في أوكرانيا بينها 8 مناطق لتجمع المعدات العسكرية والعسكريين، و5 مواقع لإطلاق القذائف والصواريخ، بالإضافة إلى نقطتين محصنتين".وأضاف: "كما تم تدمير مركز قيادة ومستودع للأسلحة الصاروخية والمدفعية في منطقة بوكروفسكوي ومنطقة دنيبروبيتروفسك".وتابع: "دمرت القوات الجوية الروسية مركزين للقيادة و9 نقاط محصنة ومناطق لتمركز القوات والمعدات، بالإضافة إلى 5 مستودعات للذخيرة والوقود. وقضت على 200 متطرف ودمرت 23 مدرعة ومركبة العسكرية.وأردف: "قامت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية بتدمير 319 منطقة لتمركز القوات والمعدات، و12 مركز قيادة ومستودعين للأسلحة الصاروخية والمدفعية.وأشار كوناشينكوف إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة خيرسون، وتم إسقاط طائرتين مسيرتين واعتراض 12 صاروخا أطلقتها راجمات صواريخ "سميرش" في منطقة كاميونكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.