حديث مفاجئ يخص المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وقال كوليبا بحسب وكالة "شينخوا" الصينية: "نعم، مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا تسير بشكل صعب للغاية".وأشار إلى أنه "قبل أسابيع قليلة، وبوساطة تركية، أجرى وفدا الجانبين جولة مفاوضات وجها لوجه في اسطنبول".وأضاف: "اقترح الوفد الأوكراني هناك مشروع اتفاقية بشأن ضمانات أمنية دولية. وتسلم الجانب الروسي الاقتراح للمزيد من الدراسة. وللأسف، بعد ذلك أصبحت عملية التفاوض أكثر تعقيدا".