فرنسا تكشف قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها لأوكرانيا

وقال الإليزيه في بيان: "تبلغ قيمة إمدادات فرنسا من الشحنات العسكرية الفتاكة وغير الفتاكة 100 مليون يورو. وستواصل فرنسا تزويد أوكرانيا بإمكانيات عسكرية إضافية استجابة لمتطلبات السلطات الأوكرانية، وبالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا الأوروبيين لضمان تكامل أعمالنا".وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجوندر في وقت سابق، أن المساعدات العسكرية التي تقدمها باريس وحلفاؤها إلى أوكرانيا "لا تعني أن هذه الدول تخوض حربا ضد روسيا".