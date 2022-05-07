"خردة".. دونيتسك تشكك بجودة الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا

وأضاف غاغين: ان "معظم المعدات العسكرية، والذخائر المخصصة لمختلف الأنظمة القتالية، التي قدمتها الدول الأوروبية إلى أوكرانيا وبشكل غير مجاني، عبارة عن خردة وبعضها انتهت صلاحيتها، أو لم تتم صيانتها بشكل صحيح، أو لم يتم تخزينها في الظروف المناسبة، لذلك نسبة التشغيل هناك صغيرة".وتابع: "من الصعب تحديد هل المقاتلون الذين يستخدمون هذه الأسلحة، غير مهرة ولا يتقنون ذلك، أو ما إذا كان الحديث يدور حقا عن التخلص من الترسانات القديمة من قبل أوروبا ببساطة تحت ستار إنساني تقريبا، وتقديمها كمساعدة مدفوعة الثمن لأوكرانيا".