حديث لافت لبايدن بشأن "الحبوب الأوكرانية"

وقال بايدن في كلمة للأمريكيين حول إجراءات مكافحة التضخم وخفض الأسعار: "أوكرانيا لديها 20 مليون طن من الحبوب في مرافق التخزين الخاصة بها".وأضاف: "نحن نبحث عن الطرق لإعادة هذه الحبوب إلى السوق العالمية التي ستؤدي إلى خفض الأسعار".واعتبر أن "جائحة كورونا و"حرب السيد بوتين" في أوكرانيا هي الأسباب الرئيسية للتضخم في الولايات المتحدة".وأضاف: "هذه الحرب أدت أيضا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية"، دون أن يوضح كيف حدث ذلك.