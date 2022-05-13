وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-27" و15 مسيرة أوكرانية

السومرية نيوز – دوليات

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، عن إسقاط مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من قرية "لوزوفايا".



جاء ذلك في سياق التقرير اليومي عن العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا على الأراضي الأوكرانية دفاعا عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وتابع اللواء كوناشينكوف بأن القوات المسلحة الروسية دمرت بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة منتشرة على المشارف الشمالية لمدينة "كريمنتشوغ"، بمنطقة بولتافا، منشآت إنتاج ومصفاة لتكرير النفط وخزانات للبنزين ووقود الديزل كانت تستخدم لتزويد المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية بالوقود.

كذلك ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش الروسي زهاء 153 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية، وتم تدمير منشأتين أوكرانيتين لأنظمة إطلاق صواريخ "غراد" ورادار إنذار ودفاع جوي أمريكي الصنع في منطقة خاركوف (أوكرانيا).

كما قصفت القوات الصاروخية ووحدات المدفعية الروسية 15 مركز قيادة و520 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و6 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى مستودع أسلحة صاروخية بالقرب من قرية "شبيلينكا" بمنطقة خاركوف.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "سو-27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من قرية "لوزوفايا" بمنطقة خاركوف، بالإضافة إلى إسقاط 15 مسيرة أوكرانية في مناطق قرى "بالاكليا" و"مالايا كاميشيفاخا" و"بولشيي بروخودي" و"بوروفسكويه" و"بروديانكا" و"فولوخوف يار" بمنطقة خاركوف، وكذلك في قرى "يفغينوفكا" و"ياسينوفاتايا" و"يغوروفكا" و"بوتيبروفود" و"أفدييفكا" و"بانتيلييمونوفكا" و"كروتايا بالكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

كذلك تم اعتراض صاروخين أوكرانيين من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "سميرتش" فوق قرية "توبولسكويه".