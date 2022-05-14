روسيا تعلن "تدمير" 43 موقعاً لتمركز القوات الأوكرانية خلال يوم واحد

وقالت الوزارة في بيانها اليومي عن سير العملية العسكرية في يومها الـ80، إن "وسائط الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 13 طائرة أوكرانية مسيرة، واحدة منها من طراز بيرقدار، كما تم اعتراض قذائف صاروخية أطلقت من راجمات "سميرتش" في منطقة خاركوف".وأشارت إلى "تدمير خمسة مواقع قيادة ومستودعين للذخيرة في مناطق سبورنوي وبيريستوف بمنطقة دونيتسك، بصواريخ عالية الدقة"، مضيفةً: "تم تصفية ما يصل إلى 100 متطرف، كما تم تدمير 23 وحدة من المعدات العسكرية".