القوات الروسية تقصف 6 مواقع قيادة و123 موقع تمركز أفراد ومعدات عسكرية

جاء ذلك في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية للمتحدث الرسمي للوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، حيث أكد على إصابة تلك الأهداف في قرى "زابوروجيه" و"باراسكوفييفكا" و"كونستانتينوفكا" و"نوفوميخايلوفكا" التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.كذلك فقد دمر الطيران العملياتي والتكتيكي 32 نقطة تمركز أفراد ومعدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني.وتم تدمير قاذفتين لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي "إس-300" وموقع رادار في منطقة "شبيليفكا" في ضواحي "سومي".كما أصابت القوات الصاروخية والمدفعية 6 مواقع قيادة و123 موقع تمركز للأفراد والمعدات العسكرية، و13 بطارية مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النيران.ونتيجة للضربات، فقد تم تحييد ما يصل إلى 150 من العناصر القومية الأوكرانية المتطرفة، وتعطيل 26 وحدة من المعدات العسكرية.وخلال ليلة أمس، السبت 14 مايو، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 مسيرة أوكرانية في مناطق القرى: "نوفوترويتسكويه" و"فلاديميروفكا" و"بتروفسكويه" و"لوغانسكويه" في جمهورية دونيتسك الشعبية، و"يبيفانوفكا" و"كودرياشوفكا" و"فيرخنيايا دوفانكا" في جمهورية لوغانسك الشعبية و"تشكالوفسكويه" و"فيليكي بروخودي" و"فيشي سوليونوي" بمنطقة خاركوف وبجزيرة زمييني.علاوة على ذلك فقد تم اعتراض الصاروخ التكتيكي "توتشكا أو" بالقرب من قرية "ستيبنويه" بمنطقة خيرسون، واعتراض 11 صاروخا من منظومة "سميرتش" أيضا بمنطقة خيرسون.إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير ما يلي من الطائرات الحربية والمعدات العسكرية الأوكرانية:165 طائرة125 مروحية879 مسيرة306 منظومات صواريخ مضادة للطائرات3098 دبابة ومركبات قتالية أخرى مصفحة381 قاذفة صواريخ متعددة1525 مدفعية ميدانية وهاون2934 مركبة عسكرية خاصة