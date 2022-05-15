واشنطن تكشف تطورات جديدة تخص تزويد أوكرانيا بالأسلحة

وقالت السفارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "هذه الدفعة هي جزء من حزمة مساعدات بقيمة 800 مليون دولار للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت أن "جميع مدافع "الهاوتزر" الـ90 التي تعهدت الولايات المتحدة بإرسالها إلى أوكرانيا تسلمتها كييف إلا مدفعا واحدا".وأشارت إلى أنه "تم نشر العديد من هذه المدافع على الخطوط الأمامية".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في 9 مايو الحالي أن الجيش الأمريكي درب أكثر من 300 أوكراني على استخدام مدافع "الهاوتزر".