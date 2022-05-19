روسيا تعلن استسلام 771 مقاتلا من كتيبة "آزوف" في ماريوبول

السومرية نيوز – دوليات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 771 من عناصر كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة الأوكرانية الموجودين في مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول، استسلموا خلال الـ24 ساعة الماضية.



بذلك بلغ إجمالي عدد مسلحي "آزوف" الذين استسلموا منذ 16 مايو 1730 فردا منهم 80 جريحا، حسب بيان للدفاع الروسية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صباحية، إنه خلال اليوم الماضي أصابت صواريخ روسية أطلقت من الجو 7 مواقع قيادة للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى 11 مستودعا للمدفعية في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف كوناشينكوف أنه تم تدمير بطارية لصواريخ "إس-300" المضادة للطائرات في مقاطعة نيكولايف (جنوب) وأخرى لصواريخ "بوك-إم1" في دونيتسك.

وذكر المتحدث أن الطيران الروسي قصف مركزين للقيادة و58 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، وقتل جراء الضربات الجوية أكثر من 340 عنصرا من القوميين المتطرفين كما تم تعطيل 62 قطعة من المعدات العسكرية.

وحسب الدفاع الروسية، فإنه منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، تم تدمير 172 طائرة أوكرانية، و125 مروحية، و942 طائرة بدون طيار، و313 منظومة صوايخ مضادة للطائرات، و3158 دبابة ومدرعة أخرى، و395 راجمة صواريخ، و1562 قطعة من المدفعية ومدافع الهاون.