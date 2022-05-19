فرنسا تنشر صواريخ "مامبا" في رومانيا

أعلنت وزارة الجيوش (الدفاع) الفرنسية عن نشرها منظومة صاروخية للدفاع الجوي من طراز "مامبا" في رومانيا، ضمن إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات حلف الناتو العسكرية في شرق أوروبا.



وذكرت الوزارة على صفحتها في "فيسبوك" الخميس أنها نشرت في مدينة كابول ميديا الرومانية منظومة "مامبا" ومركزا لإدارة الدفاع ثلاثية الأبعاد DMC 3D (أي مركز قيادي للتنسيق والدفاع الجوي).



ولفتت الوزارة إلى أن هذا الانتشار يأتي تلبية لطلب الناتو لـ"تعزيز جهود الردع وموقعه الدفاعي في شرق أوروبا" ويظهر قدرة فرنسا على "نشر وتشغيل منظومات أسلحة حديثة ومتكاملة وقابلة للتشغيل البيني خلال فترة محدودة".