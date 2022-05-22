"واشنطن بوست": إقالة قادة كبار بالجيش الروسي بعد تعثر اجتياح أوكرانيا

السومرية نيوز – دوليات

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن موسكو بدأت بإقالة قادة عسكريين كبار، وتقسيم الوحدات القتالية إلى عدد أصغر والاعتماد أكثر على المدفعية، بعد "تعثر هجومها بأوكرانيا وتلاشي احتمالات النصر".



وأَضافت الصحيفة أن "هذا التحول يأتي بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من توقعات المسؤولين الروس والغربيين على حد سواء أن تحقق موسكو انتصارا سريعا وحاسما في أوكرانيا".

لكن بعد مقتل الآلاف من الجنود الروس وسيل من الإخفاقات منذ بدء الاجتياح في 24 شباط/ فبراير، فقد اضطر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تضييق نطاق أهدافه في أوكرانيا والتركيز على شرق البلاد فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقييم حظي بموافقة مجموعة من المراقبين، بما فيهم مسؤولو استخبارات غربيون ومحللون مستقلون تابعوا الحرب عن كثب.

ونقلت عن مدير جهاز المخابرات الإستوني مايك ماران القول إن "روسيا تخسر في أوكرانيا عسكريا وسياسيا وأخلاقيا".