فرنسا: إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي قريبا فنحن نكذب

ونقلت وكالة فرانس برس عن بون قوله: "علينا أن نكون صادقين حول هذا الملف".وأضاف: "إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في غضون 6 أشهر أو سنة أو سنتين فنحن نكذب"، مؤكداً أن "هذا التقدير بعيد عن الحقيقة وغير صحيح".وأوضح الوزير الفرنسي أن "تلك الإجراءات قد تطلب ما بين 15 إلى 20 عاماً"، معتبراً أن "فرنسا ودول االاتحاد الأوروبي مدينة للأوكرانيين بمشروع سياسي أسرع يمكنهم الدخول إليه".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن بدوره في وقت سابق أن تلك الخطوة قد تستغرق وقتاً طويلاً، داعياً دول الاتحاد الـ 27 إلى تشكيل صيغة جديدة أكثر ليونة، تسمح بانضمام أعضاء جدد إليها.