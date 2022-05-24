ألمانيا تتوقع حظراً على النفط الروسي في غضون أيام

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن الاتحاد الأوروبي سيوافق على الأرجح على حظر واردات النفط الروسي "في غضون أيام".لكن هابيك، حذر في مقابلة مع محطة "زد دي إف" التلفزيونية، من أن حظراً لن يضعف بشكل تلقائي الكرملين لأن الأسعار المرتفعة تمكنه من جني المزيد من الإيرادات، بينما يبيع أحجاما أقل من النفط.وكان وزير الاقتصاد الألماني، قال في وقت سابق أمس: إن الاتحاد الأوروبي لم يوافق بعد على حظر النفط الروسي، مضيفا أن ألمانيا ستكون مستعدة للتخلي عن مشاركة المجر لتسريع تطبيق الحظر المقترح.