وقالت الصحيفة: "تحدث مسلحون من الولايات المتحدة ودول أخرى عن الاختلافات الكبيرة بين ما توقعوا رؤيته في أوكرانيا وما تعين عليهم تحمله بالفعل. واستذكروا كيف خاضوا معركة وهم غير مجهزين وغير مسلحين. شاهدوا كيف يموت رفاقهم وقرروا أنهم لن يعودوا إلى هناك أبدا".وأضافت "أحد المرتزقة أكد أن القيادة الأوكرانية لم تهتم بالاتصال بين المقاتلين، وكان عليهم استخدام اتصالات هاتفية غير آمنة. وتحدث آخر عن قلة المعرفة بالوضع والجهل التام بالمنطقة".وأكد مرتزق آخربحسب الصحيفة "منذ البداية، لم يكن لدينا أي فرصة".