زيلينسكي: قواتنا تخسر يوميا قرابة الـ 100 جندي بسبب المعارك

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة نيوزماكس التلفزيونية: "أصعب موقف هو في شرق أوكرانيا.. الوضع صعب للغاية. نخسر 60-100 جندي يوميا يقتلون في المعارك ونحو 500 جريح".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو لاستجواب أحد أسرى الحرب الأوكرانيين، قال فيه إن القادة هددوهم بأن كل من سيهرب من القتال سيواجه مفرزة وراءه ستطلق النار عليه أيضا.وقبل ذلك كان أسير أوكراني آخر، من لواء الهجوم رقم 95 المحمول جوا التابع للقوات الأوكرانية، قد صرح في مقطع فيديو، بأن 450 شخصا كانوا قد رفضوا القتال ضد روسيا، واقتادهم القوميون الأوكرانيون المتطرفون من الكتيبة، ولم يُعرف أي شيء عن مصيرهم.