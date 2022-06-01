بلينكن: تزويد أوكرانيا بالسلاح سيقوي موقفها امام روسيا

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مع أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، أن "الرئيس جو بايدن أعلن تزويد أوكرانيا بصواريخ قادرة على ضرب أهداف بعيدة".واضاف أن " 6 ملايين أوكراني هربوا من بلادهم بسبب الهجوم الروسي.بدوره، قال أمين عام الناتو إن "أميركا تلعب دوراً مهماً في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا"، مشيراً في ذات الوقت إلى ضرورة منع تمدد الصراع القائم".وأوضح أن "تواجد قوات "الناتو" في شرق أوروبا هدفه التعامل مع أي تهديد روسي للمنطقة".