دولة أوروبية تكشف مفاجأة تخص العقوبات على روسيا

وقال بارميلين: "السؤال الرئيسي هو ما مدى فعالية هذه العقوبات؟ إذا كان الهدف من العقوبات إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، فأنا أقول إن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن".وأوضح بارملين أن مسألة فعالية العقوبات "يصعب الإجابة عليها".وتابع: "إذا كانت روسيا تصدر كميات أقل من النفط إلى الغرب، لكنها تبيع جزءا من هذه الكمية بأسعار أعلى، فإن النتيجة بالنسبة لموسكو هي نفسها".وأشار إلى أن سويسرا لا تستورد كميات كبيرة من الغذاء من روسيا وأوكرانيا، ولذا فإن إمداداتها الغذائية مضمونة.