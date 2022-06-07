اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الخارجية اليابانية، فإن العقوبات التي تشمل تجميد أصول البنوك المذكورة في اليابان، إن وجدت، وكذلك حظر المعاملات المالية مع هذه المؤسسات، تدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء 7 حزيران.وأضاف البيان: "فضلا عن ذلك تم فرض حظر على تصدير السلع التي تساهم في تعزيز القاعدة الإنتاجية لروسيا".وكانت اليابان أيدت قرار دول الاتحاد الأوروبي بفرض حظر جزئي على استيراد النفط الروسي، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الطاقة اليابانية في تقريرها السنوي "الكتاب الأبيض حول الطاقة " اليوم الثلاثاء، أن طوكيو تعتبر مشاركتها في مشروعي النفط والغاز "ساخالين-1" و"ساخالين-2" في الجرف القاري بروسيا، أمرا في غاية الأهمية من حيث ضمان أمن الطاقة في البلاد ولا تخطط للانسحاب منها.