ونقلت صحيفة "الإندبندنت" عن ساندرز، قوله لمرؤوسيه: "هناك حاجة ملحة لبناء جيش يمكنه القتال إلى جانب حلفائنا وهزيمة روسيا في القتال".وأشار أيضا إلى أن جيله يجب أن يعد الجيش "مرة أخرى للقتال في أوروبا".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.