الاتحاد الأوروبي يتخذ قراراً جديداً يخص أوكرانيا

وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد أقل من أسبوع من بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير.وكان قرار زعماء الكتلة المكونة من 27 دولة بمنح أوكرانيا وضع "مرشح"، اليوم الخميس، سريعا بصورة غير معهودة للاتحاد الأوروبي. لكن الحرب وطلب أوكرانيا بالمسارعة في دراسة القضية كانا سببا في التعجيل بطلبها.كما منح الاتحاد الأوروبي وضع "المرشح" لمولدوفا المتاخمة لأوكرانيا.وقد يستغرق الحصول على العضوية سنوات أو حتى عقودا. ويجب أن تستوفي البلدان مجموعة مفصلة من الظروف الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك الالتزام بسيادة القانون والمبادئ الديمقراطية الأخرى.وسيتعين على أوكرانيا كبح جماح الفساد الحكومي واعتماد إصلاحات أخرى.