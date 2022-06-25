حديث مفاجئ لكييف بشأن الانضمام للناتو

وقال إيغور جوفكفا بحسب مقابلة نشرت اليوم السبت مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن كييف لا تنوي اتخاذ خطوات نحو الانضمام إلى حلف الناتو، لانها تدرك عدم الجدوى من هذه الجهود بسبب مواقف دول معينة في الحلف.واوضح جوفكفا "أعضاء الناتو رفضوا تطلعاتنا. ولن نفعل أي شيء في هذا الاتجاه". في الوقت نفسه ، أعرب عن أمله في أن يؤخذ الصراع في أوكرانيا في الاعتبار عند صياغة المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو للسنوات مقبلة، والتي من المتوقع أن يتم تبنيها الأسبوع المقبل في قمة الحلف في مدريد.وقال جوفكفا: "إذا لم يتناول أعضاء الناتو عما يجري بالفعل في أوروبا، وفي أوكرانيا، فستكون هذه مجرد وثيقة أخرى لا تعني شيئاً على الإطلاق".برأيه، "يجب أن يحتوي المفهوم الاستراتيجي للناتو على صيغ أكثر صرامة" فيما يتعلق بروسيا. وأضاف "لا يكفي مجرد شطب كلمة "شريك".وأشار زوفكفا لضرورة تزويد كييف بـ "ضمانات أمنية" من الدول الغربية لمنع الأعمال العسكرية المستقبلية المحتملة من جانب روسيا في أوكرانيا. تتفاوض السلطات الأوكرانية حالياً حول هذه القضية مع ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وألمانيا وفرنسا.ويعقد الاجتماع القادم للناتو على مستوى رؤساء الدول والحكومات يومي 28 و 30 يونيو في العاصمة الإسبانية. حيث ستتم صياغة مفهوماً استراتيجياً جديداً، وسيتم بحث تعزيز التحالف وآثار تغير المناخ العالمي على قطاع الأمن.